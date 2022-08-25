شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من أوكرانيا بكأس العالم لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات السلة أمام أوكرانيا بنتيجة 12/18 فى ثانى مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم بمنافسات 3x3 التى تقام بالمجر، وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات اليوم الثانى غدا الخميس 25 أغسطس مع منغوليا وكازاخستان على الترتيب.

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة. بينما يتواجد منتخب الآنسات في المجموعة الرابعة رفقة كل من أوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.