شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، يتربع على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفا، وجاء النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبى، في المركز الثانى برصيد 13 هدفا بالتساوي مع مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى.



وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء كالتالى: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا مروان حمدي (سموحة) - 13 هدفا مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

نجح نادى الزمالك فى التتويج ببطولة الدورى المصرى لموسم 2021/2022، وذلك للمرة الرابعة عشر فى تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق بطولة الدورى فى الموسم الماضي، بشكل رسمي.