شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم السعودية 3-0 فى انطلاقة مشواره بكأس العرب للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين فوزا عريضا على نظيره السعودي، بثلاثية دون رد، في أول مواجهات كأس العرب للناشئين، المقامة في الجزائر. سجل أهداف منتخب مصر كل من إبراهيم عادل، وعمر حمدين، وأيمن عبد العزيز، وشهدت المباراة تألق ناشئو الفراعنة.

وجاء تشكيل المنتخب المصري في مواجهة اليوم كما يلي: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، والدفاع: محمد سمير، أحمد عابدين، محمد نبيه، محمد عبد المنعم، وخط الوسط: محمد السيد، مروان محمود، إبراهيم عادل، والهجوم: عمر معوض، عمر خضر، حسام عادل.

واوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان، واختتم ناشئو الفراعنة تدريباتهم أمس الثلاثاء، وشارك جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في البطولة، في المران الأخير وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وتعاهدوا على تقديم كل ما لديهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: حراسة المرمي: عبد المنعم تامر وعمر كامل ونور عمر، وخط الدفاع محمد نبيه وعبدالرحمن علي واحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفي ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وخط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

وخاض الفريق معسكرا بالسعودية قبل أيام، لعب خلاله مواجهتين، إحدهما مع نظيره السعودي وانتهت بالفوز بهدف نظيف، والثانية مع المنتخب السوداني وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.