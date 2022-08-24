ويواصل الضغط على بيراميدز.. الأهلي يفوز بثنائية على إنبي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز الأهلي علي فريق إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الأهلي وإنبي على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ 32 من البطولة المحلية.

تقدم الأهلي عن طريق لويس ميكيسوني في الدقيقة 71 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريره من صلاح محسن.

وفي الدقيقة الـ 90، تمكن محمد محمود بعد دخوله كبديل، من تسجيل الهدف الثاني، بعد متابعة لتسديدة قوية من زياد طارق من خارج منطقة الجزاء يتصدي لها حارس إنبي ويتابعها ويضعها في الشباك.

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وبهذه النتيجة، يصل الأهلي إلي النقطة 67 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ويضغط علي بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 68.

وفي المقابل، يحتل إنبي المركز الـ13 بجدول المسابقة المحلية، ولديه 35 نقطة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، رأفت خليل، محمد نصير، ومحمد أشرف.

خط الوسط: محمد فخري، محمد شرقية، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

فيما بدأ إنبي مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، هشام عادل، مومن راضي.

خط الوسط: خالد رضا، أحمد العجوز، مصطفي شلبي، مصطفي دويدار، زياد كمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا