شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: عانينا من ظروف صعبة.. و الأهلي سيفوز بكل شيء الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي أن الظروف الصعبة التي عانى منها منذ تولي مسؤولية الفريق الأحمر.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي: "أعتذر لعدم رغبتي في الإجابة على أي أسئلة، احترم عملكم ولكن أعتذر عن ذلك، وأشكر جماهير الأهلي، نعلم حجم النادي ومتطلباته وأنا هنا من أجل الفوز بكل شيء".

أوضح سواريز: "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وتقريبا الفريق بالكامل غير موجود، ونعاني من إصابات كثيرة، ونمتلك عدد من الناشئين لإعدادهم للمستقبل".

وشدد مدرب الأهلي "الإدارة أوضحت في وقت سابق أن هناك أخطاء تحكيمية عطلتنا وأثرت علينا، وأنا لا أضع أي أعذار ولكن الجمهور الحقيقي للنادي يعلم أن المدرب الحالي شجاع جدا ولديه شخصية".

أضاف سواريز: "في الظروف العادية، الأهلي سيفوز بكل شيء الموسم المقبل، مساء الخير".