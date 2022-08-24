شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 24 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 24 / 8 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 32 واستعادة نغمة الانتصارات.

استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات على إنبي بهدفين نظيفين المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 67 في المركز الثالث بينما توقف رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر. رابطة الأندية تغرم الأهلي والزمالك ماليا بسبب سباب الجماهير وتوقف هاني سعيد قرر ت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدد من العقوبات، بعدما قررت حرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. وجاءت العقوبات الجديدة كالتالي :

مباراة الأهلي و الإسماعيلي:فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت 21 أغسطس .

دخل مسئولي بيراميدز في مفاوضات جدية مع السنغالي كيتا بالدي لاعب انتر ميلان ولاتسيو الإيطاليين وموناكو الفرنسي السابق، لضمه لصفوف الفريق السماوى في الانتقالات الصيفية المقبلة. وينافس بيراميدز الأهلي علي صفقة كيتا بالدى، خاصة في ظل عدم حسم المارد الأحمر للصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر ان يصل بالدي إلي القاهرة في الساعات المقبلة، لحسم وجهته في الدورى المصرى بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز.

نجح مسئولو نادى طلائع الجيش في إتمام إستعارة محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موسماً استعداداً للموسم الجديد، ووقع اللاعب على عقد الإعارة على أن ينتظم في تدريبات الفري في وقت لاحق وكان طارق العشرى المدير الفني للطلائع قد طلب التعاقد مع محمود وحيد لتدعيم الجبهة اليسرى لفريقه في الموسم المقبل يواجه فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.