شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يطلب من الإسماعيلى التعاقد مع محمد بن خماسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الاسماعيلى عرضاً من نادى مولودية الجزائر للتعاقد مع الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق في نهاية الموسم، ويتمسك الفريق الجزائرى بالتعاقد مع اللاعب للإستفادة من خبراته الاحترافية في الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى قد إستقر رحيل محمد بن خماسة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث قررت لجنة التعاقدات بالدراويش تسويق اللاعب بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق بجانب غيابه عن تدريبات المستبعدين ثلاثة مرات في الفترة الأخيرة مما عرضه للعقوبة بخصم 60 ألف جنيه من مستحقاته.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش ثم حمزة الجمل المدير الفني الحالي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ إرتداؤه القميص الأصفر.