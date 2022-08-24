شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: العلامة الكاملة للحكم طارق مجدى فى لقاء الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * إنبى

المسابقة: الجولة 32 من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: طارق مجدى

مساعد أول: هشام الدسوقى

مساعد ثان: هشام طلب

حكم رابع: جلال أحمد

حكام ال VAR: وائل فرحان، محمد علاء هاشم

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الاختبارات داخل مناطق الجزاء ونجاح الحكم فيها بشكل جيد بالتعاون مع حكام ال VAR كانت أبرز حالات المباراة كالتالى

الحالة الأولى: فى الدقيقة 15 من الشوط الأول مطالبة من لاعبى إنبى بركلة جزاء نتيجة سقوط اللاعب ايبوكا، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لعدم وجود المخالفة والسقوط نتيجة الالتحام الجسدى العادى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 20 سقوط مهاجم الأهلى داخل منطقة جزاء إنبى نتيجة الالتحام العادى ولا توجد مخالفة وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 66 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح إنبى نتيجة عرقلة من مدافع الأهلى ضد إيبوكا والقرار صحيح

اللياقة البدنية: استغلال جيد لجميع عناصر اللياقة البدنية على مدار شوطى اللقاء ويجب أن يطور أداؤه من الخروج سريعاً من محيط اللعب

العقوبات: أنذر الحكم كلا من هشام عادل وأحمد العجوز ومؤمن راضى وخالد رضا من إنبى نتيجة التهور وتعطيل الهجوم الواعد

الحكام المساعدون: أداء جيد للحكام المساعدين وتعاون ممتاز وتميز فى جميع الاختبارات نتيجة التمركز الصحيح واليقظة

ال VAR: تأكيد على جميع قرارات الحكم