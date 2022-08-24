شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من أمريكا بكأس العالم لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات السلة أمام امريكا بنتيجة 16/8 فى أولى مباريات المجموعة الاولى بكأس العالم بمنافسات 3x3 التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

ويلتقى بعد قليل مع اوكرانيا فى المباراة الثانية.

ومن المقرر أن يخوض مباريات اليوم الثانى غدا الخميس 25 اغسطس مع منغوليا وكازاخستان على الترتيب.

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

بينما يتواجد منتخب الانسات في المجموعة الرابعة رفقة كلا من اوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.