شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يمثلون المصارعة فى بطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا فى الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل بصربيا.

ويشارك فى البطولة 6 لاعبين هم كل من هيثم فهمى ، و محمد ابراهيم كيشو ، ومحمد مصطفى بالإضافة الى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة .

و دخل الثنائي محمد ابراهيم كيشو ومحمد مصطفى لاعبا منتخب المصارعة ، معسكر خارجى بالمجر يستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

يأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة العالم.

يذكر أن منتخبات المصارعة شاركت ببطولة العالم التى أقيمت ببلغاريا وحقق خلالها 3 لاعبين المركز الخامس وهم شيماء بركات و فارس غالى وفكرى عيسى.