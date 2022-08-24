اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 24/ 8/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين فى الزمالك للموسم الجديد بعد اعتمادها، وفيريرا يتساوى مع كابرال وأوتوفيستر فى الأكثر تتويجا مع الزمالك.

 

إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين فى الزمالك للموسم الجديد بعد اعتمادها

أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن اعتماد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور لتشكيل قطاعات الناشئين بالنادي للموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.

إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين فى الزمالك للموسم الجديد بعد اعتمادها

 

رابطة الأندية تغرم الأهلي والزمالك ماليا بسبب سباب الجماهير وتوقف هاني سعيد

قرر ت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدد من العقوبات، بعدما قررت حرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

رابطة الأندية تغرم الأهلي والزمالك ماليا بسبب سباب الجماهير وتوقف هاني سعيد

 

طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراة الزمالك ضد الهلال فى كأس لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس لوسيل التي تجمع بطلي الدوري في مصر والسعودية (الزمالك والهلال) طرح الدفعة الثانية من تذاكر المباراة اليوم الأربعاء وسط حالة من الشغف لما ستسفر عنه المواجهة بين الفريقين.

طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراة الزمالك ضد الهلال فى كأس لوسيل

 

فيريرا يتساوى مع كابرال وأوتوفيستر فى الأكثر تتويجا مع الزمالك..إنفوجراف

حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

 

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فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الممتاز، وشهدت حضور مكثف للشباب وسط غياب الكبار الذين منحهم فيريرا راحة.

 

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار

 

شاهد كيف احتفل سيد بلقب الدورى أمام منزله

احتفل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك، بالتتويج بلقب الدورى مع أقاربه وأصدقائه أمام منزله، حيث تواجد اللاعب وسط حشد كبير من الأصدقاء والأقارب للاحتفال بالتتويج، ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

 

شاهد كيف احتفل سيد نيمار بلقب الدورى أمام منزله

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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