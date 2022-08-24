شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي 0 – 0 إنبي.. الفريق البترولي الأكثر خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

كان الأهلي الأكثر نشاط في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وحاول تهديد مرمى إنبي ولكت بدون خطورة على مرمى البلعوطي، فيما لم يهدد الفريق البترولي مرمى مصطفى شوبير.

وسدد مصطفى شلبي تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 18 من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها مصطفى شوبير، وصب جون ايبوكا تسديدة قوية في الدقيقة 31 ولكن مرت أعلى عارضة ، وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35 سددها مصطفى شلبي ولكن بعيدا عن مرمى شوبير.

وسدد أحمد العجوز تصويبة في الدقيقة 37 على مرمى الأهلي ولكنها ارتطمت بدفاع الأهلي وتحولت إلى ركنية، فيما صوب ايبوكا تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 44 ولكن مرت بعيدا عن القائم الأيمن لمرمى شوبير، وسدد مصطفى شلبيى تسديدة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ولكن مرت بجوار القائم الأيمن، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وهدد جون ايبوكا مرمى الأهلي في الدقيقة 47 بعدما استلم الكرة في ظهر دفاع الأهلي وسددها تجاه المرمى وارتطمت في القائم الأيمن وعادت إلى الملعب قبل أن تتحول إلى ركنية، وتحصل إنبي على ركلة حرة في الدقيقة 51 ولعبت مباشرة على مرمى شوبير ولكن ارتطمت في الحائط وتحولت إلى ركنية.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 54 بنزول لويس ميكيسوني وصلاح محسن وميد نبيل بدلا من أحمد سيد غريب ورأفت خليل ومحمد نصير،

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.

جاء تشكيل إنبي كاتالي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي – محمد حامد – هشام عادل – خالد رضا في الدفاع، مؤمن راضي – أحمد العجوز – مصطفى دويدار في الوسط، زياد كمال – جون إيبوكا – مصطفى شلبي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد مرسي – إبراهيم القاضي – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – مصطفى شكشك – يوسف لبيب.