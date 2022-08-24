شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم أول صفقات المصرى فى الميركاتو الصيفى.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع عبد الرحيم دغموم، لاعب وفاق سطيف الجزائري، عقود انضمامه إلى النادي المصري لمدة ثلاث مواسم، وذلك في حضور كامل أبو علي، المرشح الوحيد لرئاسة النادي المصري.

ويلعب دغموم في وسط الملعب، وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 11 مباراة مع فريقه، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وحذر حسام حسن لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

ويحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.