شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. إيسترن كومباني يبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي بالدوري غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق إيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال، غدا الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود فريق إيسترن كومباني اليوم من الإسماعيلية بعد التعادل الايجابى بهدف مع فريق الاسماعيلى، في المباراة التي اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز هدف فريق الإسماعيلى عن طريق محمد الشامى في الدقيقة 25 من عمر الشوط عقب تمريرة رائعة من زميله أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية داخل شباك الحارس عمرو حسام بينما ادرك هدف التعادل لفريق إيستران كومبانى أحمد متعب في الدقيقة 46 .

وبهذه النتيجة حصد فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما جاء فريق إيستران كومبانى بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.