شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتقدم على السعودية 1 - 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للناشئين الشوط الأول متقدما على السعودية بهدف دون رد سجله إبراهيم عادل، في أول مواجهات كأس العرب للناشئين، المقامة في الجزائر.

وجاء تشكيل المنتخب المصري في مواجهة اليوم كما يلي: عبدالمنعم تامر في حراسة المرمى، والدفاع: محمد سمير، أحمد عابدين، محمد نبيه، محمد عبدالمنعم، وخط الوسط: محمد السيد، مروان محمود، إبراهيم عادل، والهجوم: عمر معوض، عمر خضر، حسام عادل.

واوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان، واختتم ناشئو الفراعنة تدريباتهم أمس الثلاثاء، وشارك جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في البطولة، في المران الأخير وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وتعاهدوا على تقديم كل ما لديهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كل من : "حراسة المرمي: عبدالمنعم تامر وعمر كامل ونور عمر، وخط الدفاع محمد نبيه وعبدالرحمن علي واحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفي ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وخط الهجوم : حسام عادل وأيمن أمير عبدالعزيز".

وخاض الفريق معسكرا بالسعودية قبل أيام، لعب خلاله مواجهتين، إحدهما مع نظيره السعودي وانتهت بالفوز بهدف نظيف، والثانية مع المنتخب السوداني وانتهت بالفوز بثلاثية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.