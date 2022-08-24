شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حرس الحدود يحتفل بـ عيد ميلاد العميد عمرو خليل مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفني والإداري لفريق حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعيد ميلاد العميد عمرو خليل مدير الكرة بالنادي.

جاء الاحتفال الذي أقيم على هامش معسكر الفريق المغلق، بحضور العميد علاء السعدني مدير التعاقدات وأحمد أيوب المدير الفني ومحمد مكي المدرب العام، وباقي الجهاز الفني والإداري، المقدم عمرو رضا ووسام اسماعيل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدراي الفريق.

ودخل فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه أحمد أيوب، معسكرا مغلقا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في إطار استعداداته المكثفة لبدء مسابقة الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للحدود رفع معدلات اللياقة البدنية بخوض المران على فترتين صباحا ومساء، قبل ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة إقامة المعسكر، أمام كلا من بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا، من اجل الوقوف والاطمئنان على حالة اللاعبين، بعد ارتفاع مستواهم وهو ما انعكس بالإيجاب على فوز الفريق في اغلب مباراته الودية الماضية.