شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين فى الزمالك للموسم الجديد بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية