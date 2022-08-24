شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين فى الزمالك للموسم الجديد بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن اعتماد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور لتشكيل قطاعات الناشئين بالنادي للموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.وجاء التشكيل كالتالي: إدارة قطاعات الناشئين والبراعم:
إسماعيل يوسف رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم.
حسين عبد اللطيف نائباً لرئيس قطاعات الناشئين كرة القدم.
عبد الواحد السيد مديرا فنيا لحراس المرمى للقطاعات.
أحمد عثمان السيسي المدير الإداري للقطاعات ومدير شئون اللاعبين.
إيهاب أحمد عبد الحليم المنسق العام للقطاعات.- قطاع الناشئين:-
عصام مرعى مديراً لقطاع الناشئين.
تامر عبد الحميد ( دونجا ) مديرا فنيا للقطاع.
شكرى محمد حسن المدير الادارى لقطاع الناشئين.
حسن سمير محمد القيد الالكترونى وشئون اللاعبين و كمبيوتر.
وليد أحمد عبد الرحمن طبيب.
حسن محمد شعير طبيب مساعد.
أحمد سعيد فواز معد بدنى وأحمال بدنية.
علاء طه ابراهيم معد بدنى وأحمال بدنية.
مصطفى محمود عبد السيد معد بدنى وأحمال بدنية.- قطاع المدرسة الاساسية :-
طارق يحيى مديراً لقطاع المدرسة الأساسية.
أسامه حسن حسن مديرا فنيا للقطاع.
فوزى عبد الرحمن مديرا فنيا لحراس مرمى قطاع المدرسة.
على أحمد يونس تطوير الأداء.
محمد صبحى فؤاد المدير الادارى لقطاع المدرسة.
أحمد عماره مسؤول القيد الالكترونى للاعبين و كمبيوتر.
محمد يحيى الشاذلى طـبـيـب.- قطاع الأكاديمية الرئيسية وفرق التجهيزى :-
محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية الرئيسية والخارجية وفرق التجهيزى.
رفاعى محمد سيد مديرا فنيا للأكاديمية و فرق التجهيزى.
على شكرى محمد حسن المدير الادارى للأكاديمية.
أحمد محمد صلاح الدين عطيه مدير اداى التجهيزى.
عبد الرحمن إبراهيم يوسف طبيب الأكاديمية وفرق التجهيزى.- اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين والبراعم:-
محمد حلمى رئيساً للجنة الفنية.
أحمد عبد الحليم نائباً لرئيس اللجنة الفنية.
غانم سلطان عضو اللجنة الفنية.
محمود عبد المنعم الخواجه عضو اللجنة الفنية.
عادل المأمور عضو اللجنة الفنية.
السيد سلامه سالم عضو اللجنة الفنية.
نصر الدين ابراهيم عضو اللجنة الفنية.
حسن بصرى عضو اللجنة الفنية.
مصطفى نجم عضو اللجنة الفنية.
محمد أحمد عبد اللطيف عضو اللجنة الفنية.
خالد الغندور عضو اللجنة الفنية.
عمرو زكى عضو اللجنة الفنية.- قطاع الاستثمار :-
تامر أحمد عبد الحميد مدير قطاع الاستثمار .
أيمن محمد اليمنى عضو لجنة الاستثمار.
منصور حافظ عضو لجنة الاستثمار.
عادل دسوقي عضو لجنة الاستثمار.
أيمن طه طه إداري .
محمد منتصر السيد إداري .