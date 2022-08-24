شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تغرم الأهلي والزمالك ماليا بسبب سباب الجماهير وتوقف هاني سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدد من العقوبات، بعدما قررت حرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت العقوبات الجديدة كالتالي :





مباراة الأهلي و الإسماعيلي:فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت 21 أغسطس .





الزمالك و الاتحاد 23 اغسطس:فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري .

- إيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.





بيراميدز و فيوتشر :إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه.





البنك الأهلي و المصري 23 أغسطس

- إيقاف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه .





المقاولون وفاركو

-إيقاف محمود عبد العزيز لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف .

- إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو مباراة واحدة .





سموحة و الجونة إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.