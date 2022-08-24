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رابطة الأندية تغرم الأهلي والزمالك ماليا بسبب سباب الجماهير وتوقف هاني سعيد

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القاهرة - سامية سيد - قرر ت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدد من العقوبات، بعدما قررت حرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

وجاءت العقوبات الجديدة كالتالي : 


مباراة الأهلي و الإسماعيلي:فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي  بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت 21 أغسطس .


الزمالك و الاتحاد 23 اغسطس:فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري .

 

- إيقاف حسام عبد  المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.


بيراميدز  و فيوتشر :إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه.


البنك الأهلي و المصري 23 أغسطس

- إيقاف خالد جلال  المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه .


المقاولون وفاركو

-إيقاف محمود عبد  العزيز  لاعب المقاولون مباراتين للتدخل  العنيف .

 

- إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو  مباراة واحدة .


سموحة و الجونة إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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