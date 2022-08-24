شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد الانتصارات ويهزم إنبى بهدفى ميكيسونى ومحمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات على إنبي بهدفين نظيفين المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 67 في المركز الثالث بينما توقف رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

كان الأهلي الأكثر نشاط في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وحاول تهديد مرمى إنبي ولكت بدون خطورة على مرمى البلعوطي، فيما لم يهدد الفريق البترولي مرمى مصطفى شوبير.

وسدد مصطفى شلبي تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 18 من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها مصطفى شوبير، وصب جون ايبوكا تسديدة قوية في الدقيقة 31 ولكن مرت أعلى عارضة ، وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35 سددها مصطفى شلبي ولكن بعيدا عن مرمى شوبير.

وسدد أحمد العجوز تصويبة في الدقيقة 37 على مرمى الأهلي ولكنها ارتطمت بدفاع الأهلي وتحولت إلى ركنية، فيما صوب ايبوكا تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 44 ولكن مرت بعيدا عن القائم الأيمن لمرمى شوبير، وسدد مصطفى شلبى تسديدة في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ولكن مرت بجوار القائم الأيمن، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وهدد جون ايبوكا مرمى الأهلي في الدقيقة 47 بعدما استلم الكرة في ظهر دفاع الأهلي وسددها تجاه المرمى وارتطمت في القائم الأيمن وعادت إلى الملعب قبل أن تتحول إلى ركنية، وتحصل إنبي على ركلة حرة في الدقيقة 51 ولعبت مباشرة على مرمى شوبير ولكن ارتطمت في الحائط وتحولت إلى ركنية.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 54 بنزول لويس ميكيسوني وصلاح محسن وميد نبيل بدلا من أحمد سيد غريب ورأفت خليل ومحمد نصير، وهدد خالد رضا مرمى الأهلي في الدقيقة 63 من رأسية، وسدد زياد كمال تصويبة في الدقيقة 65 ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

وحصل انبي على ركلة جزاء في الدقيقة 67 نتيجة هرقلة جون ايبوكا من قبل محمد شرقية، وسددها مصطفى شلبي ولكن ارتطمت بالعارضة وعادت إلى وسط الملعب، وأهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة في الدقيقة 69 بعدما انفرد بمرمى إنبي وسددها ولكن أنقذها البلعوطي.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 71 من هجمة منظمة بدأت من عند محمد فخري ولعبها تمريرة سحرية في منطقة جزاء إنبي ووصلت إلى ميكي الذي سددها بيسراه في مرمى البلعوطي، وسدد ميكيسوني تصويبة قوية في الدقيقة 74 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى إنبي.

وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76 من على حدود منطقة جزاء الأهلي وسددها ايبوكا قوية مرت أسفل الحائط ولكن أمسك بها شوبير على مرتين، وأجرى الأهلي رابع تغييراته في الدقيقة 79 بنزول زياد طارق بدلا من أحمد عبد القادر، وتألق البلعوطي وأنقذ فرصة هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، واستمر تقدم الأهلي بثنائية حتى نهاية المباراة.

وأنقذ شوبير مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 86 بعد تصديه لانفراد من يوسف لبيب لاعب إنبي، وأجرى الأهلي تغييره الخامس بنزول محمد محمود بدلا من أحمد عبد النبي، وسجل محمد محمود الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90 من متابعته لتصويبة زياد طارق التي تصدى لها البلعوطي ولكن سددها محمود على يسار الحارس.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.

جاء تشكيل إنبي كاتالي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي – محمد حامد – هشام عادل – خالد رضا في الدفاع، مؤمن راضي – أحمد العجوز – مصطفى دويدار في الوسط، زياد كمال – جون إيبوكا – مصطفى شلبي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد مرسي – إبراهيم القاضي – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – مصطفى شكشك – يوسف لبيب.