شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شرقية يتسبب في ضربة جزاء على الأهلي لصالح إيبوكا وشلبي يهدرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وإنبي ضربة جزاء لصالح جون أيبوكا ضد محمد هاني في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

مصطفى شلبي أهدر ركلة الجزاء لصالح إنبي بتسديدة قوية إرتدت من العارضة العلوية لمرمى الحارس مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: "مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم".

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: "حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وخط الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، هشام عادل، مؤمن راضي، وخط الوسط: خالد رضا، أحمد العجوز، مصطفي شلبي، مصطفي دويدار، زياد كمال".

التقى الأهلى وإنبى فى 38 مباراة بالدوري قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 27 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات.

سجل لاعبو الأهلى 72 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.