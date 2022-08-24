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حصاد الرياضة المصرية اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، إنبى يشترط 2 مليون دولار لبيع إيبوكا فى الصيف، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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