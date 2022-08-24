حصاد الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، إنبى يشترط 2 مليون دولار لبيع إيبوكا فى الصيف، فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار

فيريرا يحدد 3 سبتمبر موعدًا لعودة لاعبى الزمالك الأساسيين للتدريبات استعدادًا لكأس لوسيل

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الإسماعيلى يتعادل مع إيسترن كومبانى 1/1 بالدورى

سر استبعاد "دونجا" من لقاء إيسترن كومباني

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تعيين محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب الوطنى.. رسميا

إبراهيم عادل يخضع لجراحة في جدار البطن ويغيب 6 أسابيع عن بيراميدز

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نقل محمد نصر مدافع الإسماعيلى إلى المستشفى بعد الإصابة أمام إيسترن

إنبى يشترط 2 مليون دولار لبيع إيبوكا فى الصيف