سواريش: جمهور الأهلي يعلم أنني شجاع.. والموسم القادم سنفوز بكل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وجه ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي رسالة قصيرة إلى جماهير الفريق عقب الفوز على إنبي خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ32 من دوري we المصري.

فاز الأهلي على إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلي we السلام.

ورفض المدرب البرتغال مع بداية المؤتمر الصحفي الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام، قبل أن يبدأ في توجيه رسالة إلى الجميع وعلى رأسهم جماهير النادي الأهلي.

وقال سواريش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي في استاد الأهلي we السلام: "أنا هنا في الأهلي من أجل الفوز بكل شيء، وعندما أقول كل شيء، فهذا يعني كل شيء."

وتابع: "لقد لعبنا كل 3 أيام، الفريق تقريبا بالكامل لم يكن متاحا، والإصابات عديدة، وكان لدينا عدد من الشباب نعمل معهم من أجل المستقبل، وكما قالت الإدارة من قبل، كان هناك أخطاء تحكيمية هي جزء من كرة القدم، لكن عطلتنا وأثرت علينا.".

وأضاف: "لم أجئ إلى هنا من أجل تقديم الأعذار، والجمهور الحقيقي للأهلي يعلمون أن هناك مدرب شجاع جدا لديه شخصية، وأنا أقول أننا في الظروف العادية الأهلي سيفوز بكل شيء."

وشهدت الساعات الماضية عدة تكهنات حول إمكانية رحيل ريكاردو سواريش عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك بالرغم من توقيع عقد مع المدرب البرتغالي يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.