بعد اعتماد مجلس الإدارة.. إسماعيل يوسف يعلن تشكيل قطاعات الناشئين بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رامي بشاي
أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن اعتماد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور لتشكيل قطاعات الناشئين بالنادي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
وجاء تشكيل قطاعات الناشئين في الزمالك كالتالي:
- إدارة قطاعات الناشئين والبراعم:
إسماعيل يوسف رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم والبراعم ومدارس الكرة والأكاديميات
حسين عبد اللطيف نائباً لرئيس قطاعات الناشئين كرة القدم.
عبد الواحد السيد مديرا فنيا لحراس المرمى للقطاعات.
أحمد عثمان السيسي المدير الإداري للقطاعات ومدير شئون اللاعبين.
إيهاب أحمد عبدالحليم المنسق العام للقطاعات.
- قطاع الناشئين:
عصام مرعى مديراً لقطاع الناشئين.
تامر عبدالحميد ( دونجا ) مديرا فنيا للقطاع.
شكرى محمد حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين.
حسن سمير محمد (القيد الإلكترونى وشئون اللاعبين).
وليد أحمد عبد الرحمن ( طبيب)
حسن محمد شعير طبيب مساعد.
أحمد سعيد فواز معد بدني وأحمال بدنية.
علاء طه إبراهيم معد بدني وأحمال بدنية .
مصطفى محمود عبدالسيد معد بدني وأحمال بدنية.
- قطاع المدرسة الأساسية:
طارق يحيى مديراً لقطاع المدرسة الأساسية.
أسامه حسن حسن مديرا فنيا للقطاع.
فوزي عبدالرحمن مديرا فنيا لحراس مرمى قطاع المدرسة.
على أحمد يونس (تطوير الأداء).
محمد صبحى فؤاد المدير الإداري لقطاع المدرسة.
أحمد عمارة مسؤول القيد الالكترونى للاعبين.
محمد يحيى الشاذلي (طبيب).
- قطاع الأكاديمية الرئيسية وفرق التجهيزى:
محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية الرئيسية والخارجية وفرق التجهيزى.
رفاعي محمد سيد مديرا فنيا للأكاديمية وفرق التجهيزي.
علي شكرى محمد حسن المدير الإداري للأكاديمية.
أحمد محمد صلاح الدين عطية مدير إداري التجهيزى.
عبد الرحمن إبراهيم يوسف طبيب الأكاديمية وفرق التجهيزى.
- اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين والبراعم:
محمد حلمى رئيساً للجنة الفنية.
أحمد عبدالحليم نائباً لرئيس اللجنة الفنية.
غانم سلطان عضو اللجنة الفنية.
محمود عبد المنعم الخواجه عضو اللجنة الفنية.
عادل المأمور عضو اللجنة الفنية.
السيد سلامه سالم عضو اللجنة الفنية.
نصر الدين ابراهيم عضو اللجنة الفنية.
حسن بصرى عضو اللجنة الفنية.
مصطفى نجم عضو اللجنة الفنية.
محمد أحمد عبداللطيف عضو اللجنة الفنية.
خالد الغندور عضو اللجنة الفنية.
عمرو زكي عضو اللجنة الفنية.
- قطاع الاستثمار:
تامر أحمد عبد الحميد مدير قطاع الاستثمار.
أيمن محمد اليمنى عضو لجنة الاستثمار.
منصور حافظ عضو لجنة الاستثمار.
عادل دسوقي عضو لجنة الاستثمار.
أيمن طه طه (إداري).
محمد منتصر السيد (إداري).