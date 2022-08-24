الرابطة تُعلن عقوبات مالية ضد الأهلي والزمالك.. وإيقاف المدير الرياضي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، عددًا من العقوبات ضد بعض الأندية بخصوص المباريات الأخيرة.

وفرضت رابطة الأندية، بحسب بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي بجانب فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري وإيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.

وأشارت رابطة الأندية، إلى إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة ١٠ آلاف جنيه، بجانب إيقاف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة ١٠ آلاف جنيه .

وأتمت الرابطة بيانها بالتنويه إلى إيقاف محمود عبد العزيز لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف، بجانب إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو مباراة واحدة وإيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.