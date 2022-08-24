خاص الخليج 365.. وكيل بالدي ينفي مفاوضات الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسماعيل السعدني:

نفى الإيطالي فيدريكو باستوريلو وكيل اللاعب الدولي السنغالي كيتا بالدي، الأنباء التي تم تداولها عن مفاوضات ناديي الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فيدريكو في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بالدي لم يحسم مستقبله بعد، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتصالات مع أندية مصرية، واللاعب لا يخطط للانتقال إلى الدوري المصري.

وتبلغ القيمة السوقية للدولي السنغالي، الذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضًا، 3 مليون يورو، بحسب "ترانسفير ماركت".

ومثّل صاحب الـ27 عامًا منتخب السنغال في 40 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف.

وكان بالدي قد انتقل إلى موناكو الفرنسي قادمًا من لاتسيو الإيطالي في 2017، مقابل 30 مليون يورو، لكنه لم يقدم مردودًا جيدًا مع الفريق الفرنسي، لينتقل إلى انتر ميلان بصفقة إعارة، واستمر ضمن صفوف الفريق لموسمين قبل انتقاله في 2021 إلى فريق كالياري الإيطالي.