كواليس اجتماع الأهلي.. رحيل سواريش وضم 8 صفقات بينهم لاعب بدوري عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

واصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعاته اليومية مع لجنة التخطيط للكرة بعضوية محسن صالح - زكريا ناصف)، وحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

ويهدف الخطيب إعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الإجتماع شهد مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول وإعادة تفعيل لجنة التخطيط للكرة خاصة أن الفترة الأخيرة كانت قد بدأت الشركة تتسلم بعض الأمور ولكن مع استقالة مجلس إدارتها عادت الأمور من جديد لنصابها .

وشرح أمير توفيق مدير التعاقدات خلال الاجتماع تصور للاعبين الذين تلقوا عروضا للإعارة أو البيع النهائي، بجانب مناقشة تقرير الجهاز الفني حول الصفقات الجديدة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الإجتماع شهد أيضاً حديث محمود الخطيب رئيس النادي عن خطة لتصحيح مسار الفريق الكرة، موضحا أن هناك بالفعل رؤية وخطة تم الاتفاق عليها خلال الجلسة التي تمت اليوم بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

وأوضح: "ليس هناك أحد يستطيع أن يُزايد علي حب محمود الخطيب للأهلي، وشعوره بحزن الجماهير، رئيس النادي مع مجلسه اتخذ قرارت في منتهي الصعوبة خلال الفترة الماضية".

وتابع: "لتبدأ موسم جديد كان لابد من منح اللاعبين الأساسين راحة سلبية وهو ما حدث خاصة أنهم يعانون من إرهاق شديد بسبب ضغط المباريات الناتج عن تنظيم غير موضوعي للمسابقات المحلية والتي لا تم تنسيقها مع البطولات القارية للأندية والمنتخبات".

وقال المصدر إن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، محل تقييم في الأيام الحالية والأقرب هو رحيله وهناك سير ذاتية يتم دراستها بمنتهي التركيز.

وأضاف أن الخطيب ولجنة التخطيط وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وممثل النادي في لجنة التخطيط وضعوا خطة متكاملة لدعم الفريق وهناك علي الأقل 8 صفقات بينهم من 2-3 أجانب.

وأوضح أن إدارة الأهلي رصدت ميزانية جيدة لصفقات الانتقالات الصيفية خاصة بعد عقد الرعاية الكبير بجانب التوصل لصياغة للحصول علي المستحقات القديمة لعقد الرعاية الذي ينتهي في 30 أغسطس الجاري.

وشدد أن الأهلي أتم فعلياً اتفاقا مبدئيا لضم 3 لاعبين بينهم لاعب كان يلعب في أحد الدوريات العربية، وهناك مفاوضات تدور علي لاعبين أخرين ويشرف محمود الخطيب علي الخطة كلها بنفسه.

وقال: "الصفقات ستكون بما يحتاجه الفريق بجانب عودة لاعبين مثل أكرم توفيق وعمار حمدي من الإصابة الطويلة، وتعافي اللاعبين الأساسيين من الإرهاق الذي كان يتسبب في الإصابات".

واختتم المصدر: "هناك هيكلة جديدة لقطاع الكرة سيتم الإعلان عنها بعد نهاية الدوري وكذلك سيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة وأخبار تؤكد ان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط تعمل علي تدراك كل الأخطاء لتكوين نواة فريق يعود لاقتناص الألقاب القارية والمحلية".