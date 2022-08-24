ظهور بيسو وإيشو.. الزمالك يعلن قائمة "شبابية" لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ33 لمسابقة لدوري we المصري.

وقرر الجهاز الفني للفريق سفر الفريق إلى الإسكندرية في الثالثة عصر غدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المرتقب، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير بملعب فندق الإقامة.

تشهد قائمة الزمالك الذي حسم لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، مجموعة من نجوم الزمالك الأساسيين، إضافة إلى عناصر من الشباب، بعدما تمت إراحة عناصر أساسية عقب الاحتفال بلقب الدوري.

وتضم القائمة كل من: ‏‎

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – محمد طارق – محمد حمدي – أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" – محمد خضري – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أدهم الخواجة – يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر – أيمن حفني – سيف جعفر

خط الهجوم: – عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.