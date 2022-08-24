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بالصور.. نقل محمد نصر مدافع الإسماعيلي إلى المستشفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

تعرض محمد نصر قلب دفاع النادي الإسماعيلي، لكسر في الترقوة وذلك حسب التشخيص المبدئي على خلفية الإلتحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني قبل نهاية المباراة ليتم إستبداله على الفور ويتوجه بعدها للمستشفى.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع إيسترن كومباني بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 32 من عمر المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الشاب لمجموعة من الإجراءات الطبية العاجلة للوقوف على المدة التي يحتاجها قبيل العودة لتدريبات الفريق مجدداً.

وبات محمد نصر خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في المواجهتين المقبلتين أمام فريقي إنبي وطلائع الجيش فى ختام منافسات مسابقة الدوري المحلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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