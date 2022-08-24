كم يتقاضى صلاح؟.. تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

شهدت قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2022-2023"، تواجد البرازيلي كاسيميرو بعد انتقاله مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد.

ورحل كاسيميرو عن صفوف ريال مدريد بعد فترة طويلة حافلة بالإنجازات والبطولات، ليخوض تحدٍ جديد مع مانشستر يونايتد.

ويتساوى النجم البرازيلي مع جاك جريليش في قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على راتب سنوي، حيث يتقاضى الثنائي 15 مليونا و600 ألف جنيه إسترليني.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في بريميرليج براتب إجمالي يصل إلى 26،800،000 جنيه إسترليني، بما يساوي 515،385 جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويحصل النجم المصري محمد صلاح على راتب سنوي يقدر بـ 18 مليونا و200 ألف جنيه إسترليني متساويا مع سانشو.

وإليكم قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 26 مليونا و800 ألف جنيه إسترليني.

2 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).. 20 مليونا و800 ألف جنيه إسترليني.

3 - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).. 19 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني.

4 - هالاند (مانشستر سيتي).. 19 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني.

5 - محمد صلاح (ليفربول).. 18 مليونا و200 ألف جنيه إسترليني.

6 - سانشو (مانشستر يونايتد).. 18 مليونا و200 ألف جنيه إسترليني.

7 - فاران (مانشستر يونايتد).. 17 مليونا و680 ألف جنيه إسترليني.

8 - رحيم سترلينج (تشيلسي).. 16 مليونا و900 ألف جنيه إسترليني.

9 - جاك جريليش (مانشستر سيتي).. 15 مليونا و600 ألف جنيه إسترليني.

10 - كاسيميرو (مانشستر يونايتد).. 15 مليونا و600 ألف جنيه إسترليني.