الأهلي: اجتماع الخطيب ولجنة الكرة لإعادة ترتيب منظومة الفريق الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي استمرار اجتماعات محمود الخطيب رئيس النادي، مع لجنة التخطيط للكرة المشكلة محسن صالح، وزكريا ناصف.

وأوضح الاهلي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن الاجتماعات شهدت حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأشار البيان إلى أن تلك الاجتماعات تأتي لإعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.

وخسر الأهلي المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، بعدما توج بها الزمالك، فيما مازال ينافس الفريق الأحمر على بطولة كأس مصر.