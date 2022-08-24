4 أندية تضمن البقاء بعد تعادل إيسترن والإسماعيلي وانحصار صراع الهبوط بين 5 فرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ضمنت أربع أندية البقاء في النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2022/2023 بعد تعادل فريقي إيسترن كومباني والإسماعيلي في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

التعادل رفع رصيده فريق إيسترن كومباني إلى 30 نقطة في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 16 ـ آخر مراكز الهبوط ـ.

ويأتي هذا بعدما تأكد هبوط مصر المقاصة لدوري الدرجة الأولى بعد توقف رصيده عند النقطة 15، فيما يتصارع إيسترن والجونة مع ثلاثة أندية أخرى للهروب من الهبوط.

ويُعد أقصى رصيد نقاط ممكن أن يصله ناديي إيسترن كومباني والجونة بعد نهاية الجولة 32، هو 36 نقطة وهو المعدل النقطي الذي لم تصل له أندية: المقاولون صاحب المركز 15 برصيد 32 نقطة، وغزل المحلة صاحب المركز 14 برصيج 34 نقطة وإنبي صاحب المركز 13 برصيد 35.

وعلى العكس أدت نتائج الجولة 32 من الدوري إلى ضمان 4 أندية البقاء في النسخة المقبلة من الدوري إذا يمتلكون أكثر من 36 نقطة وهم أندية: الاتحاد السكندري صاحب المركز 12 برصيد 37 نقطة، سيراميكا كليوباترا صاحب المركز 11 برصيد 37 نقطة، المصري صاحب المركز العاشر برصيد 37 نقطة وكذلك الإسماعيلي الذي رفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز التعادل إذ كانت الهزيمة ستوقف رصيده عند النقطة 37 وترفع رصيد إيسترن كومباني للنقطة 32 أي أن بإمكانه أن يصل للنقطة 38 وهذا لم يحدث لسيطرة التعادل على اللقاء.