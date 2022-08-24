جلال الدين على أبواب الأهلي المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أوزبكية اقتراب إدارة الأهلي من التعاقد مع لاعب النصر، جلال الدين مشاريبوف، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد موقع «SPORTS UZ»، أن جلال الدين مشاريبوف اقترب كثيرا من تغيير ناديه.

وأضاف الموقع الأوزبكي في تقريره أن مشاريبوف سينتقل قريبا إلى صفوف الفريق المصري (الأهلي)، بعد توصل النادي واللاعب إلى اتفاق بشأن تفاصيل العقد.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع أكثر من صفقة في الميركاتو الصيفي الجاري لتعويض إخفاقات للموسم الحالي، بعد خسارة لقب الدوري العام ومن قبله لقب دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يفتح التعاقد مع نجم خط وسط النصر الباب أمام رحيل محمد مجدي أفشة؛ الباحث عن مغادرة جدار القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جلال الدين مشاريبوف 3 ملايين، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وانضم مشاريبوف إلى صفوف باختاكور لمدة 4 مواسم، قبل أن يرحل إلى لوكوموتيف طشقند، على سبيل الإعارة لمدة 11 شهرا، ليعود مجددا لباختاكور في نهاية عام 2017.

وبقي في صفوف باختاكور 3 سنوات، لينضم إلى صفوف النصر نهائيا بقيمة مليون دولار، في فترة الانتقالات الشتوية 2021.

وأعير مشاريبوف إلى فريق شباب أهلي دبي، لمدة 6 أشهر مباشرة عقب انضمامه إلى النصر، بسبب مشاكل في قيده، ليعود بعدها للنصر في الموسم الماضي .

وخاض مشاريبوف 225 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، سجل 41 هدفا وصنع 70، فيما لعب 45 مباراة بقميص منتخب بلاده، سجل 10 أهداف.