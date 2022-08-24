الغيابات تهدد الهلال بالغرق في الخليج

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ويدخل صاحب اللقب فريق الهلال مواجهة الليلة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز وسط مجموعة غيابات نتيجة الإصابات يتقدمهم قائد الفريق سلمان الفرج ومدافع الفريق الكوري جانغ هيون سو والبرازيلي ميشايل دلغادو، إضافة لمحمد كنو نتيجة الإيقاف بقرار لجنة الانضباط، حيث سيعمد دياز للسيطرة والاستحواذ على منتصف الميدان والاعتماد على انطلاقات البرازيلي بيريرا وسالم الدوسري، وقوة ثنائي خط المقدمة المالي موسى ماريغا والنيجيري إيجالو هداف الفريق والدوري.بالمقابل سيعمد مدرب الخليج البرتغالي بيدرو إيمانويل في أول ظهور للفريق بدوري روشن للظهور بصورة مميزة والخروج بنتيجة إيجابية من خلال تعزيز خطوط فريقه الخلفية، أمام الهجوم الهلالي المتوقع، بالمدافع الجزائري جمال بلعمري والنيجيري إيزوكو أثنوني ومن خلفهم الحارس البرازيلي دوجلاس فريدريك، والاعتماد على انطلاقات البرازيلي موراتو والكولومبي برايان رياسكوس بخط المقدمة.
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