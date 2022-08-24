شكرا لقرائتكم خبر الغيابات تهدد الهلال بالغرق في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح حامل لقب دوري المحترفين فريق الهلال أول لقاءاته الرسمية مساء اليوم حين يحل ضيفا ثقيلا على الصاعد الجديد وبطل دوري يلو بالموسم الماضي فريق الخليج، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي، باللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة التاسعة مساء.

ويدخل صاحب اللقب فريق الهلال مواجهة الليلة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز وسط مجموعة غيابات نتيجة الإصابات يتقدمهم قائد الفريق سلمان الفرج ومدافع الفريق الكوري جانغ هيون سو والبرازيلي ميشايل دلغادو، إضافة لمحمد كنو نتيجة الإيقاف بقرار لجنة الانضباط، حيث سيعمد دياز للسيطرة والاستحواذ على منتصف الميدان والاعتماد على انطلاقات البرازيلي بيريرا وسالم الدوسري، وقوة ثنائي خط المقدمة المالي موسى ماريغا والنيجيري إيجالو هداف الفريق والدوري.

بالمقابل سيعمد مدرب الخليج البرتغالي بيدرو إيمانويل في أول ظهور للفريق بدوري روشن للظهور بصورة مميزة والخروج بنتيجة إيجابية من خلال تعزيز خطوط فريقه الخلفية، أمام الهجوم الهلالي المتوقع، بالمدافع الجزائري جمال بلعمري والنيجيري إيزوكو أثنوني ومن خلفهم الحارس البرازيلي دوجلاس فريدريك، والاعتماد على انطلاقات البرازيلي موراتو والكولومبي برايان رياسكوس بخط المقدمة.