الأهلي يتفق مع بديل السومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الأهلي السعودي الاتفاق النهائي مع المهاجم الجامايكي لويس جرابان، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى «دوري يلو».

وذكر موقع «كورة» أن اللاعب وقع عقدا لمدة عام واحد فقط، بصفقة انتقال حر، مقابل راتب لا يتجاوز 600 ألف دولار، ليكون آخر الصفقات الأجنبية للنادي الغربي في الميركاتو الصيفي. وجاءت الصفقة بطلب من مدرب الفريق الأوروجواياني روبرت سيبولدي، ليعوض رحيل المحترف السوري عمر السومة المعار إلى العربي القطري.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب لمدينة جدة نهاية الأسبوع الحالي بعد تجاوزه الفحوصات الطبية لبدء التدريبات. وسيكون أول ظهور رسمي للاعب بقميص الأهلي في الجولة الثانية أمام الأخدود، يوم 30 أغسطس الحالي. ويملك جرابان «34 عاما» خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، حيث سبق أن مثل أندية نوتنجهام فورست وأستون فيلا وبورنموث وسندرلاند ونورويتش سيتي وريدينج في البريميرليج والتشامبيونشيب.