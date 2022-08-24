شكرا لقرائتكم خبر دوري روشن للمحترفين..المدرسة الأوروبية تسيطر على مقاعد التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق دوري روشن السعودي للمحترفين بتدشين الجولة الأولى اليوم الخميس بمواجهتين تجمعان الهلال حامل اللقب بنظيره الخليج المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى، فيما سيلاقي الفيحاء نظيره ضمك.

فيما أبرز المواجهات التي سيشهدها الدوري في أدواره ستكون في الجولة الخامسة التي ستجمع النصر بالاتحاد على ملعب مرسول بارك، والجولة السابعة التي يلتقي فيها الهلال بالشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبعد التوقفات المتكررة وتحديدا في الجولة العاشرة، سنكون على موعد مع الديربي الأعظم على مستوى قارة آسيا، حيث يستضيف النصر نظيره الهلال على ملعبه مرسول بارك، في الجولة الثانية عشرة في حين سيقام الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، وفي الجولة الثالثة عشرة سيلاقي الشباب نظيره النصر.

أما على مستوى التعاقدات مع القيادات الفنية لأندية الدوري السعودي للموسم 2022-2023، فقد حاز الأوروبيون على نصيب الأسد، على عكس ما كان سابقا، حيث الوجود الأوروبي كان محدودا للغاية بينما تشكل المدارس اللاتينية السواد الأعظم.

وتعاقد 13 ناديا من أصل الـ16 مع أوروبيين فيما المدرسة التدريبية اللاتينية حضرت من خلال ناديين فقط هما (الهلال) مع الأرجنتيني رامون دياز، و(التعاون) مع البرازيلي شاموسكا، في حين جاء التونسي يوسف المناعي مع (العدالة) الوحيد من شمال أفريقيا.

يذكر أن الدوري سيمر بعدد من التوقفات أولها في سبتمبر المقبل بعد الجولة الرابعة التي ستعقبها فترة الفيفا الدولية، على أن تعود المنافسة في الأول من أكتوبر، ثم توقف الجولة التاسعة التي تختتم في منتصف أكتوبر وذلك استعدادا لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022. وهي الأطول، إذ تستمر لمدة شهرين، حيث ستتوقف المنافسة حتى مباريات دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على أن يستأنف الدوري قبل خوض مباريات دور نصف نهائي المونديال، وسيكون ثالث التوقفات في يناير 2023 وذلك لمدة تقارب أسبوعين قبل أن تختتم المنافسة.

الفريقين

ويفتقد دوري روشن في انطلاقته الجديدة، واحدا من أهم الديربيات العربية والخليجية، فنيا وجماهيريا، بين الاتحاد والأهلي، بعد 64 عاما من المنافسة إثر هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

أبرز متصدري قوائم القيمة السوقية بالدوريات المحلية وفق موقع ترانسفير الشهير:







أوروبا – الدوري الإنجليزي/ مانشستر سيتي 1.02 مليار يورو.



أوروبا – الدوري الفرنسي/ باريس سان جيرمان 904.75 مليون يورو.



أوروبا – الدوري الألماني/ بايرن ميونيخ 870.23 مليون يورو.



أوروبا – الدوري الإسباني/ ريال مدريد 834.50 مليون يورو



أوروبا – الدوري الإيطالي/ انتر ميلان 611 مليون يورو.



أمريكا اللاتينية - الدوري البرازيلي/ فلامنجو 164.40 مليون يورو.



أمريكا اللاتينية – الدوري الأرجنتيني 96.5 مليون يورو.



آسيا – الدوري السعودي/ الهلال 60.95 مليون يورو.



آسيا – الدوري الصيني/ شنجهاي بورت 27.30 مليون يورو.



آسيا – الدوري الياباني/ أوراو 23.25 مليون يورو.



آسيا – الدوري الإماراتي/ العين 27.79 مليون يورو.



آسيا – الدوري القطري/ 30.75 مليون يورو.



أفريقيا – الدوري المصري/ الأهلي 33.8 مليون يورو.



أفريقيا – الدوري الجزائري/ بلوزداد 15,75 مليون يورو.



أفريقيا – الدوري التونسي/ الترجي 18.83 مليون يورو.



أستراليا - الدوري الاسترالي/ ملبورن فكتوري 10,25 ملايين يورو.



3 برتغاليين لكل من:







(نادي الطائي): بيدرو ميغيل



(نادي الخليج): بيدرو إيمانويل



(نادي الاتحاد): نونو سانتو







كرواتيان لكل من:



(نادي الباطن): آلين هورفات



(نادي ضمك): كشمير ريزيتش







(نادي النصر): رودي غارسيا



(نادي الاتفاق): كارتيرون



(نادي الفيحاء): الصربي فوك رازوفيتش



(نادي الفتح): اليوناني جورجوس دونيس



(نادي أبها): البلجيكي ستيفن فاندنبروك



(نادي الرائد): الروماني سوموديكا



(نادي الشباب): الإسباني فيسينتي مورينو



(نادي الوحدة): الإيطالي برونو أكرابوفيتش



(نادي الهلال): الأرجنتيني رامون دياز



(نادي التعاون): البرازيلي شاموسكا



(نادي العدالة): التونسي يوسف المناعي



القيادات الفنية لأندية الدوري السعودي:فرنسيان: