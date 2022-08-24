دفاع الفيحاء يهدد «جبل» ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الفيحاء نظيره فريق ضمك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يعتبر هذا اللقاء متكافئا إلى حد كبير نظير ما قدمه الفريقان في العام الماضي، حيث حقق ضمك أفضل مركز له في تاريخه (المركز الخامس) فيما حقق الفيحاء أول لقب له بفوزه بكأس الملك.تواجه الفريقان ضمن دوري المحترفين في 4 مباريات لم يحقق فيها الفيحاء أي فوز، حيث اكتفى بالتعادل السلبي في المباريات التي تقام على أرضه، بينما استطاع ضمك الفوز في المباريات التي تقام على أرضه وبين جماهيره.
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