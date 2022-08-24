الإسباني سانتي مينا يقود هجوم الشباب

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وكانت إدارة الشباب نجحت في تعزيز الفريق بضم: حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج - جيو، والبولندي كريتشوفياك، والجابوني آرون بوبندزا، والإنجليزي محمد آدامز، إضافة للثلاثي المحلي سعيد الربيعي وأحمد عبده ومحمد اليامي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان إجراءات التوقيع مع المهاجم الإسباني سانتي مينا بعد اجتيازه للفحوصات الطبية قادما من نادي سيلتا فيغو الإسباني بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 2.5 مليون يورو. شارك المنضم حديثا لنادي الشباب سانتي مينا البالغ من العمر 26 عاما مع ناديه السابق سيلتا فيغو في الموسم الماضي في 33 لقاء استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة. ويعتبر نادي رايو فاليكانو ونادي لاس بالماس هي أكثر الأندية التي سجل في شباكها الإسباني سانتي مينا بواقع 6 أهداف في كل ناد.وكانت إدارة الشباب نجحت في تعزيز الفريق بضم: حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج - جيو، والبولندي كريتشوفياك، والجابوني آرون بوبندزا، والإنجليزي محمد آدامز، إضافة للثلاثي المحلي سعيد الربيعي وأحمد عبده ومحمد اليامي.

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