8 ناشئين في التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنبي في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي، ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، في الثامنة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع

ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط

وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.