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أهداف مباراة الإسماعيلى وإيسترن كومبانى بالدوري (1 - 1)

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة الاسماعيلى مع إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحرز هدف فريق الإسماعيلى عن طريق محمد الشامى في الدقيقة 25 من عمر الشوط عقب تمريرة رائعة من زميلة أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية داخل شباك الحارس عمرو حسام بينما ادرك هدف التعادل لفريق إيستران كومبانى أحمد متعب في الدقيقة 46 .

وبهذة النتيجة حصد فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق إيستران كومبانى بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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