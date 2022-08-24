شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة وليد عرفات تقرب عبدالكبير الوادي من التجديد موسمين مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، جلسة مع المغربي عبد الكبير الوادي جناح فريق سموحة من أجل تمديد تعاقده مع الفريق موسمين مقبلين للحفاظ على القوام الأساسي.

وأبدى عبد الكبير الوادي موافقته على تمديد التعاقد مع الفريق السكندري، في ظل الأجواء الطيبة التي يعيشها داخل الفريق.

واتفق وليد عرفات مع المغربي على عقد جلسة أخرى في نهاية الموسم لتجديد التعاقد لمدة موسمين نظرا لارتباط الفريق بمباراتين مهمتين في نهاية بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.