شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتساوى مع كابرال وأوتوفيستر فى الأكثر تتويجا مع الزمالك..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، بعدما حسم الأبيض لقب الدورى هذا الموسم بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

بهذا اللقب يصل البرتغالى فيريرا إلى اللقب الرابع مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبي الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022 بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.

المدرب الأكثر تتويجا

وعادل البرتغالى فيريرا ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك لينضم معهما فى أعلى قائمة المدربين الذين حصدوا البطولات مع الزمالك بـ4 ألقاب.

ونجح أتوفيستر فى التتويج بلقب الدورى المصرى وببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس لأول مرة فى تاريخ الزمالك وبأول بطولة للسوبر المصرى، وكأس مصر.

بينما حصد كابرال مع الزمالك دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى والسوبر الأفريقى وكأس السوبر المصرى.

استثني البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الثنائي محمد عواد حارس المرمي، وسيد نيمار، من الإجازة الطويلة التي منحها لجميع اللاعبين الاساسيين بالفريق، عقب حصد لقب الدورى.

وفضل فيريرا استمرار عواد ونيمار مع الفريق، مع إمكانية جلوسهم على مقاعد البدلاء، لعدم التعرض للإرهاق بعد احتفالية الدورى التي اقيمت أمس الثلاثاء، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

ومن المتوقع أن يقوم فيريرا بتصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال اليومين المقبلين لتدريبهم مع الفريق الأول على أمل الاستعانة بأحدهم فى المباراتين المقبلتين لرؤيتهم والحكم عليهم قبل إعارة البعض أو التعاقد مع بعض الصفقات، التى ستكون مهمة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه حرم من التعاقد خلال فترتى القيد الماضيتين.