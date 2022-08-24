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نقل محمد نصر مدافع الإسماعيلى إلى المستشفى بعد الإصابة أمام إيسترن

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القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد نصر قلب دفاع الإسماعيلي، لكسر في الترقوة وذلك حسب التشخيص المبدئي على خلفية الالتحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني قبل نهاية المباراة ليتم إستبداله على الفور ويتوجه بعدها للمستشفى.

 

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الشاب لمجموعة من الإجراءات الطبية العاجلة للوقوف على المدة التي يحتاجها قبيل العودة لتدريبات الفريق مجدداً.

 

وبات ” نصر ” خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في المواجهتين المقبلتين أمام فريقي إنبي وطلائع الجيش فى ختام منافسات مسابقة الدوري المحلي.

 

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع إيسترن كومباني بهدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 32 من عمر المسابقة المحلية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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