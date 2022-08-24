شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى.. حضور مكثف للشباب وغياب الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت حضور مكثف للشباب وسط غياب الكبار الذين منحهم فيريرا راحة.

وتضم القائمة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر.

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا سفر الفريق إلى الإسكندرية في الثالثة عصر غدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المرتقب، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير بملعب فندق الإقامة.

ومنح فيريرا جميع اللاعبين الأساسيين بالفريق راحة عقب حسم التتويج بلقب الدورى، على أن يمنح بعض اللاعبين الشباب فرصة الظهور فى مواجهتى المصرى وإيسترن كومبانى المتبقيتان فى الدورى.