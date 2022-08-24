شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يبحث تسجيل هدف التقدم أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد إنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

كان الأهلي الأكثر نشاط في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وحاول تهديد مرمى إنبي ولكت بدون خطورة على مرمى البلعوطي، فيما لم يهدد الفريق البترولي مرمى مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة في الدفاع ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير في الوسط وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.

جاء تشكيل إنبي كاتالي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي – محمد حامد – هشام عادل – خالد رضا في الدفاع، مؤمن راضي – أحمد العجوز – مصطفى دويدار في الوسط، زياد كمال – جون إيبوكا – مصطفى شلبي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد مرسي – إبراهيم القاضي – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – مصطفى شكشك – يوسف لبيب.