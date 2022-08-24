شكرا لقرائتكم خبر بنزيما يقود تشكيلة العام في أوروبا واستبعاد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتم تقديم جوائز أفضل لاعب في أوروبا وجائزة أفضل مدرب في العام، بالإضافة إلى جوائز الموسم الماضي لأفضل حارس مرمى، ومدافع، ولاعب خط وسط، ومهاجم، وأفضل تشكيلة، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم، في مدينة إسطنبول التركية.ونشر «اليويفا» على موقعه الرسمي، في وقت سابق القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.
ولم تضم القائمة المختصرة نجوما كبارا، على غرار هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، رغم تتويجه بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي (كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية)، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد.
وغاب عن القائمة أيضا الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.
وبحسب تقرير لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإنه بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن المرشح الأوفر حظا هو الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي يبلغ من العمر 34 عاما حيث يملك فرصة للفوز بأول جائزة فردية كبيرة بفضل تسجيله 44 هدفا وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة خاضها في الموسم الماضي.
وأشار التقرير الإسباني إلى أنه عادة ما يحصل على جائزة أفضل مدرب، المدير الفني الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا، بذلك تكون كفة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أرجح عن منافسيه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وبيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.
وتعرض صلاح لصدمة جديدة، باستبعاده من التشكيلة المثالية للموسم الماضي، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل».
التشكيلة الأفضل بأوروبا،
بحسب الصحيفة البريطانية:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
- الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، أنطونيو روديغر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.
- خط الوسط: كيفين دي بروين، فابينيو، لوكا مودريتش.
- الهجوم: كيليان مبابي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يقود تشكيلة العام في أوروبا واستبعاد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.