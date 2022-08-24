شكرا لقرائتكم خبر بنزيما يقود تشكيلة العام في أوروبا واستبعاد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سربت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، وكذلك التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022.

وسيتم تقديم جوائز أفضل لاعب في أوروبا وجائزة أفضل مدرب في العام، بالإضافة إلى جوائز الموسم الماضي لأفضل حارس مرمى، ومدافع، ولاعب خط وسط، ومهاجم، وأفضل تشكيلة، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم، في مدينة إسطنبول التركية.

ونشر «اليويفا» على موقعه الرسمي، في وقت سابق القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهم ثنائي ريال مدريد ، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.

ولم تضم القائمة المختصرة نجوما كبارا، على غرار هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، رغم تتويجه بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي (كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية)، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد.

وغاب عن القائمة أيضا الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإنه بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن المرشح الأوفر حظا هو الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي يبلغ من العمر 34 عاما حيث يملك فرصة للفوز بأول جائزة فردية كبيرة بفضل تسجيله 44 هدفا وتقديمه 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة خاضها في الموسم الماضي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه عادة ما يحصل على جائزة أفضل مدرب، المدير الفني الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا، بذلك تكون كفة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أرجح عن منافسيه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وبيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

وتعرض صلاح لصدمة جديدة، باستبعاده من التشكيلة المثالية للموسم الماضي، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل».

التشكيلة الأفضل بأوروبا،

بحسب الصحيفة البريطانية:

