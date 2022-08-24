شكرا لقرائتكم خبر ولاية شمال الراين تتطلع لاستضافة الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، هندريك فوست الضغط من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وقال فوست، السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» نشرتها أمس «الفعاليات الرياضية الكبرى يمكن أن تولد قوة توحيد هائلة، خاصة في الأوقات الصعبة».

وأضاف «رأينا ذلك الآن عبر بطولة أوروبا في ميونخ»، وذلك في إشارة إلى بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي احتضنتها ميونخ واختتمت الأحد الماضي بعد منافسات في تسع رياضات. وجاء نجاح بطولة ميونخ ليحفز السياسيين في ولاية بافاريا لدراسة طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

والآن جاءت الرغبة في استضافة الأولمبياد من جانب ولاية شمال الراين ويستفاليا، الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا.

ويتجدد الأمل لدى الولاية بعد أن فشل الطلب الذي قدمته منطقة «راين-رور» لاستضافة أولمبياد 2032 لصالح مدينة بريزبين الأسترالية.

وأقيمت منافسات في بطولة أوروبا متعددة الرياضات في الحديقة الأولمبية والاستاد الأولمبي، حيث أقيمت أيضا منافسات أولمبياد 1972 الصيفي.

وأشار فوست إلى أن الفعاليات الكبرى تحقق الاستدامة والنجاح عندما يستخدم في استضافتها ملاعب موجودة بالفعل، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة حاليا.