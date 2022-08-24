شكرا لقرائتكم خبر هوينيس: عروض بايرن ميونخ المذهلة بفضل ماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أولي هوينيس، بشكل كبير على دور مدير الكرة بالنادي حسن حميديتش في حسم صفقة التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.

وأثيرت حالة من القلق لدى جماهير بايرن ميونخ بعد رحيل نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، لكن الفريق قدم عروضا مبهرة خلال هذا الموسم حتى الآن مستفيدا من تألق ماني.

وقال هوينيس (70عاما) في تصريحات لصحيفة (شبورت بيلد) «حينما تحدث حسن عن الصفقة مع المجلس الإشرافي، قلت له إذا كان بإمكاننا، يمكنك شراءه دون إذن منا، ما نجح حسن في فعله هو عمل رائع.»

وأضاف «ماني لا يشرب الكحول، وحياته بأكملها تتمحور حول كرة القدم. هو لاعب الأحلام بالنسبة للفريق ولصورتنا الخارجية.»

وكان حسن حميديتش قد تولى منصبه في عام 2017، وكان المشجعون ينظرون له في البداية كأنه رجل سيوافق على كل قرارات المسؤولين ذوي النفوذ الكبير في بايرن.

وقال هوينيس «دائما ما كنت أدعمه بنسبة 100 %، في الأوقات الجيدة وكذلك الصعبة. وكل فرد في مجلس الإدارة قطع خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة.»

إلى ذلك شهدت تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الأربعاء عودة اللاعب جمال موسيالا، وذلك قبل المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).