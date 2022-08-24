شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع إيسترن كومبانى 1/1 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة الاسماعيلى مع إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحرز هدف فريق الإسماعيلى عن طريق محمد الشامى في الدقيقة 25 من عمر الشوط عقب تمريرة رائعة من زميلة أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية داخل شباك الحارس عمرو حسام بينما ادرك هدف التعادل لفريق إيستران كومبانى أحمد متعب في الدقيقة 46 .

وبهذة النتيجة حصد فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق إيستران كومبانى بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى الاسماعيلى و اهدار عدد كبير من الفرص المحققة من قبل كل من محمد الشامى و أحمد مدبولى و أحمد مصطفى بينما ظهرت محاولات فريق إيسترن كومبانى على فترارات متباعده عن طريق الثنائى عماد ميهوب و فراس بن عيفية .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بتشكيل يضم كلا من :

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع .. محمد دسوقي - محمد نصر - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط .. محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عادل

أمامهم .. أحمد مصطفى - أحمد مدبولي

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما خاض فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: حسام حسن، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمي

الوسط: محمد مودي ناصر، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب، فراس بن عيفية