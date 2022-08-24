شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام بعد التتويج بالدورى: حان رد الجميل للجماهير ومليون مبروك للأوفياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصر الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخ النادي، مهديا هذا الفوز لجماهير القلعة البيضاء الذين لم يتركوا نادريهم في أصعب الأوقات، مؤكدا أنه هذا هو وقت رد الجميل لهم.

ونشر إمام، عبر حسابه على انستجرام، صورة له خلال احتفال الجماهير باللاعبين أثناء جولة الأتوبيس المفتوح في شوارع القاهرة الكبرى، صحبها بتعليق: "يا ليالي عودي تاني بالأمجاد والبطولات.. مليون مبروك للأوفياء الذين لم يتركوا ناديهم في أصعب الأوقات جماهير نادي الزمالك العظيم، وحان دور رد الجميل".



حازم إمام

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جيسوالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين الأساسيين خلال المباراتين المقبلتين بالدورى أمام المصرى وإيسترن كومبانى بعد الحصول على درع الدورى بشكل رسمى، من أجل منحهم أكبر قسط من الراحة بعد موسم طويل وحتى يعودوا بشكل قوى فى الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يقوم فيريرا بتصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال اليومين المقبلين لتدريبهم مع الفريق الأول على أمل الاستعانة بأحدهم فى المباراتين المقبلتين لرؤيتهم والحكم عليهم قبل إعارة البعض أو التعاقد مع بعض الصفقات، التى ستكون مهمة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه حرم من التعاقد خلال فترتى القيد الماضيتين.