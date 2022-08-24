شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعتمد على فريق الأمل فى مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاعتماد على فريق الأمل خلال مواجهة ايسترن كومبانى فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا على بعض لاعبى فريق الأمل بالإضافة لبعض بدلاء الفريق الأول خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة قبل الأخيرة، وذلك بعدما منح جميع اللاعبين الأساسيين راحة حتى 3 سبتمبر المقبل.

كان فيريرا استثنى الثنائي محمد عواد حارس المرمي، وسيد نيمار، من الإجازة الطويلة التي منحها لجميع اللاعبين الاساسيين بالفريق، عقب حصد لقب الدورى.

وفضل فيريرا استمرار عواد ونيمار مع الفريق، مع إمكانية جلوسهم على مقاعد البدلاء، لعدم التعرض للإرهاق بعد احتفالية الدورى التي اقيمت أمس الثلاثاء، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

ومن المتوقع أن يقوم فيريرا بتصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال اليومين المقبلين لتدريبهم مع الفريق الأول على أمل الاستعانة بأحدهم فى المباراتين المقبلتين لرؤيتهم والحكم عليهم قبل إعارة البعض أو التعاقد مع بعض الصفقات، التى ستكون مهمة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه حرم من التعاقد خلال فترتى القيد الماضيتين.